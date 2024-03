Sono passati molti anni da The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe (The Last Witch Hunter), il film del 2015 diretto da Breck Eisner con protagonista Vin Diesel.

Nonostante alcune voci su un seguito trapelate nel 2020, del sequel non si è ancora visto traccia.

In un recente post su Instagram, tuttavia, Diesel ha alluso ulteriormente al prossimo capitolo della storia:

Sono stato così fortunato da interpretare così tanti personaggi iconici… alcuni universali, altri che solo alcuni di voi conoscono. È stato un onore portare un immortale sullo schermo per la Lionsgate… un giorno spiegherò perché il personaggio di Kaulder sia stato così significativo per me e perché lo abbia così tanto a cuore. È stato un momento potente nella mia vita, come molti di voi sanno. Non vedo l’ora che scopriate quale sarà il prossimo passo dell’immortale.

Su un budget di circa 90 milioni di dollari, The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe ha incassato in tutto il mondo 140,4 milioni.

