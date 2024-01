Come sappiamo Nintendo e Sony Pictures stanno collaborando per realizzare un adattamento live-action dell’amato titolo videoludico The Legend of Zelda.

E furante la presentazione di Sony al Consumer Electronics Show del 2024 Kenichiro Yoshida, CEO dell’azienda, ha speso due parole sul progetto definendolo “un’incredibile storia di avventura e scoperta”.

L’ultimo videogioco della saga di Zelda è Tears of the Kingdom, uscito quest’anno, che ha venduto 10 milioni di copie in soli tre giorni.

Il nuovo lungometraggio sarà diretto da Wes Ball che ha al suo attivo la saga di Maze Runner e il prossimo, promettente capitolo della saga del Pianeta delle scimmie, ovvero Il regno del pianeta delle scimmie.

