Shideru Miyamoto ha annunciato oggi che Nintendo è ufficialmente al lavoro su un film live-action di The Legend of Zelda. La notizia è stata diffusa con un messaggio su Twitter:

Nintendo Co., Ltd. (Sede centrale: Kyoto Minami-ku; Direttore rappresentante e Presidente: Shuntaro Furukawa, “Nintendo” di seguito) ha annunciato oggi che svilupperà un film in live-action di The Legend of Zelda.

Il film sarà prodotto da Shigeru Miyamoto, Direttore rappresentante e Fellow di Nintendo, e Avi Arad, Presidente di Arad Productions Inc., che ha prodotto molti film di grande successo.

Il film sarà prodotto da Nintendo e Arad Productions Inc., e diretto da Wes Ball. Il film sarà cofinanziato da Nintendo e Sony Pictures Entertainment Inc., con oltre il 50% finanziato da Nintendo. La distribuzione cinematografica del film sarà gestita a livello mondiale da Sony Pictures Entertainment Inc.

Producendo contenuti audiovisivi delle proprie IP, Nintendo sta creando nuove opportunità per le persone di tutto il mondo di accedere al mondo dell’intrattenimento costruito da Nintendo, attraverso diversi mezzi oltre alle sue console di gioco dedicate.

Impegnandosi attivamente nella produzione cinematografica con l’obiettivo di regalare un sorriso sul volto di tutti attraverso l’intrattenimento, Nintendo continuerà i suoi sforzi per produrre intrattenimento unico e per diffonderlo a quante più persone possibile.