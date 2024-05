Dopo la fortunata linea di set dedicata a Super Mario e quella di Animal Crossing, Nintendo e Lego hanno svelato una nuova collaborazione collegata, questa volta, alla saga di The Legend of Zelda con Il Grande albero Deku 2-in-1 che sarà disponibile a partire dal prossimo primo settembre 2024 (prezzo: 299,99€).

Il motivo di quel “2-in-1” è presto spiegato: il set può essere esposto in due versioni, quella di Ocarina of Time (il capolavoro del 1998 uscito, originariamente, su Nintendo 64 nonché il primo completamente in 3D e prima apparizione dell’albero) o quella di Breath of the Wild, il primo dei due Zelda open world arrivati su Switch (e, limitatamente a quello citato, anche su WiiU).

Tutti i dettagli del set The Legend of Zelda del Grande albero Deku “2 in 1”

Immergiti nella gioia creativa mentre costruisci uno dei due modelli dettagliati del Grande albero Deku 2-in-1 di The Legend of Zelda™ (77092) in questo set regalo LEGO® Nintendo®. Il set costruibile per adulti è un pezzo da esposizione speciale per te o per un altro fan con la passione per la serie e il merchandising di The Legend of Zelda. Include oggetti selezionati dei giochi, come l’Ocarina del Tempo, lo Scudo Hylia, la Spada suprema e altri elementi dettagliati. Ci sono anche una minifigure dell’eroina d’avventura collezionabile – la Principessa Zelda – e 3 versioni della minifigure di Link.

Un incredibile pezzo da esposizione, questo modello costruibile contiene 2 versioni del Grande Albero Deku della serie The Legend of Zelda, proprio come in Ocarina of Time o Breath of the Wild , oltre alla casa di Link e altro ancora. Ogni versione ha anche lineamenti del volto mobili e pannelli accessibili sui lati.

Dopo aver aperto la scatola, migliora la tua esperienza con l’app LEGO Builder, che ti consente di ingrandire e ruotare una versione digitale 3D di questo modello mentre lo costruisci.

Modello dell’albero Deku: regala a un fan della serie The Legend of Zelda™ questo dettagliato modello 2-in-1 di 2.500 pezzi, contenente 2 versioni del Grande albero Deku per creare un modello da esposizione

Set costruibile 2-in-1 per adulti: contiene un grande albero Deku, con dettagli e caratteristiche appositamente realizzati per ogni versione, più 4 minifigure – l’eroina d’avventura Principessa Zelda e 3 versioni di Link

2.500 pezzi di gioia creativa: entrambe le versioni contengono piccole costruzioni e caratteristiche ispirate ai videogiochi, tra cui la casa di Link, lineamenti del volto mobili per l’albero Deku e pannelli laterali accessibili

Oggetti da collezione di Zelda: questo set LEGO® The Legend of Zelda™ contiene una varietà di oggetti selezionati da ogni gioco, tra cui l’Ocarina del Tempo, uno Scudo Hylia, la Spada suprema e altro ancora

Regalo di merchandising LEGO® Nintendo® per giocatori adulti: il set con modelli di alberi costruibili 2-in-1 di The Legend of Zelda™ contiene 2 costruzioni più piccole ed è un regalo da esposizione dettagliato per ogni fan

Istruzioni per la costruzione 3D: preparati a costruire come mai prima d’ora con l’app LEGO® Builder, che ti consente di salvare i set, monitorare i tuoi progressi, ingrandire e ruotare il tuo modello in 3D

Set LEGO® con eroi: questo modello The Legend of Zelda™ LEGO, ispirato a due videogiochi, combina personaggi iconici con un’esperienza di costruzione LEGO rilassante, creativa e stimolante

Gamme di modelli 2-in-1 – The Legend of Zelda™: il modello dell’albero Deku di ’Ocarina of Time è alto oltre 33 cm; il modello dell’albero Deku di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è alto 31 cm

Parla Eiji Aonuma, il produttore di Zelda

A margine del reveal del set, Eiji Aonuma, il produttore dei titoli della serie di cui ha curato o supervisionato tutti i capitoli a partire da The Legend of Zelda: Ocarina of Time in poi, spiega:

Sono davvero entusiasta che The Legend of Zelda stia entrando nel mondo dei mattoncini LEGO, che ha stimolato gli impulsi creativi di così tante persone di tutte le età. L’Albero Deku è stato il primo elemento di The Legend of Zelda che volevamo rappresentare utilizzando i mattoncini LEGO. Questo set permette di costruire due diverse versioni dell’Albero Deku: quella da The Legend of Zelda: Ocarina of Time e da Breath of the Wild con caratteristiche uniche che si adattano perfettamente alla natura della serie. Non vedo l’ora che tutti abbiano l’opportunità di costruire questa parte del mondo di The Legend of Zelda con le proprie mani.

Interessante notare che Aonuma parla di “primo elemento”: possiamo già ipotizzare che la partnership non si fermerà a questo set.

Wes Talbott, il designer del set, aggiunge:

I nostri fan chiedevano da tempo un set LEGO basato sulla serie The Legend of Zelda e, per questo, siamo stati felici di lavorare con Nintendo per creare il Grande Albero Deku in forma di mattoncini. Come fan del franchise, è stato straordinario lavorare su questo set e riempirlo di dettagli e riferimenti ai giochi. Sono anche contento del fatto che siamo riusciti a offrire la possibilità di costruire una delle due versioni dell’albero Deku per attirare molti fan di Zelda. Non vedo l’ora di vedere la reazione dei fan a questo set!

Le foto ufficiali

Ecco anche il video pubblicato su Instagram:

FONTE: LEGO

