In occasione della premiere della serie dedicata a Percy Jackson in arrivo su Disney+, il protagonista Walker Scobell ha parlato della possibilità di interpretare Link in The Legend of Zelda, di cui presto verrà realizzato un film.

“In effetti non lo so, non so se mi piacerebbe interpretare Link” ha detto l’attore a Variety. “Se mi offrissero la parte, lo prenderei sicuramente in considerazione, assolutamente“.

Ha poi aggiunto:

Ho giocato a Breath of the Wild, ma non ancora a quello nuovo, Tears of the Kingdom, ma mio padre adora Legend of Zelda. Ci giocava quando era più piccolo.

L’ultimo videogioco della saga di Zelda è Tears of the Kingdom, uscito quest’anno, che ha venduto 10 milioni di copie in soli tre giorni.

Il nuovo lungometraggio sarà diretto da Wes Ball che ha al suo attivo la saga di Maze Runner e il prossimo, promettente capitolo della saga del Pianeta delle scimmie, ovvero Il regno del pianeta delle scimmie.

