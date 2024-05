Come noto, Wes Ball sarà presto nei cinema con Il regno del pianeta delle scimmie, ma, in agenda, ha già un progetto estremamente ambizioso, ovvero l’adattamento cinematografico di The Legend of Zelda che verrà prodotto in tandem dalla Sony Pictures e dalla Nintendo.

In occasione di un’intervista per la promozione del film che sarà da mercoledì nelle sale italiane, Ball ha parlato di ciò di cui ha fatto tesoro sul set della pellicola, come il lavorare con un budget altissimo:

Con ogni film fai tesoro di tutta l’esperienza, e capisci ad esempio cosa cambiare la volta successiva. Le proporzioni di questo film sono state ambiziose, rispetto ad esempio a Maze Runner. Credo che il budget di tutta la saga di Maze Runner sia comunque inferiore al Regno del pianeta delle scimmie. Perciò lavorare con queste nuove proporzioni è stato fantastico, è stato bello e mi ha dato l’occasione di spassarmela con nuovi giocattoli giganti, e la parte degli effetti visivi è su un livello completamente diverso. Parliamo di alcuni dei più grandi talenti di CGI con cui ho potuto lavorare. Credo che mi porterò tutto questo nel prossimo regno in cui andrò [Zelda].

Ha poi menzionato un altro aspetto con cui dovrà fare i conti e che gli tornerà molto utile nel caso di The Legend of Zelda:

[Quello che ho imparato] è anche fare i conti con le aspettative per un film di un grosso franchise come Il pianeta delle scimmie. È stato un territorio nuovo per me e spero di poter applicare tutto questo e la mia esperienza al prossimo progetto. In qualche modo tornerà utile.

L’intervista a Wes Ball

