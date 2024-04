Durante una recente intervista con Variety, Jill Wilfert – vicepresidente di LEGO Group – ha riflettuto sulla realizzazione dei film di The LEGO Movie, ammettendo di aver fatto il passo più lungo della gamba.

I film LEGO già arrivati in sala e prodotti dalla Warner Bros. Pictures avevano avuto un incasso complessivo al botteghino di 1,1 miliardi di dollari e avevano registrato un trionfo critico e commerciale con il primo capitolo The LEGO Movie, capace di incassare ben 468 milioni di dollari in tutto il mondo; anche il film dedicato a Batman aveva avuto un discreto successo raccogliendo 311 milioni in tutto il mondo, ma poi era cominciato un declino prima con LEGO Ninjago (123 milioni) e poi con il secondo LEGO Movie (192).

“Ripensandoci, forse abbiamo realizzato troppi film a distanza ravvicinata” ha commentato Wilfert. “Tutti quei film hanno avuto buone recensioni. Anche “Lego 2” ha avuto recensioni che indicavano un’accoglienza migliore dei risultati al botteghino“.

Ha poi aggiunto:

Nell’industria cinematografica è dura. Bisogna dare agli spettatori qualcosa di inaspettato, così abbiamo deciso che fosse il momento giusto per prenderci una pausa e rimettere in discussione quello che stavamo facendo.

La pausa ha condotto alla “morte” del franchise come lo conoscevamo, alla fine dell’accordo con la Warner Bros. e alla sigla di un nuovo accordo con la Universal Pictures, che ha significato la fine di altri progetti in sviluppo come The Billion Brick Race e Lego Superfriends, un sequel di LEGO Batman.

L’accordo, della durata di cinque anni, non ha ancora dato i suoi frutti nonostante siano passati già quattro anni. A dispetto del tempo trascorso, Wilfert è apparsa positiva:

L’impegno nella Universal nei confronti della narrazione unica a cura di voci diverse rende lo studio un collaboratore perfetto per questa nuova fase cinematografica di LEGO Group. Donna [Langley] e la squadra della Universal condividono con noi immaginazione e senso della meraviglia, non vediamo l’ora di cogliere i frutti della nostra visione condivisa.

