Secondo quanto riportato da Gulf Coast Media (e ripreso poi da CinemaBlend.com) dovrebbero iniziare a metà ottobre in Alabama, in particolare nelle contee di Baldwin e Mobile, le riprese di The Life of Chuck, film di Mike Flanagan (Doctor Sleep) tratto dal racconto di Stephen King.

Del cast fanno parte Tom Hiddleston e Mark Hamill.

Il regista di Doctor Sleep e Hill House dirigerà la pellicola e sarà anche accreditato come sceneggiatore, avendo ultimato lo script prima dello sciopero in corso.

Basato sul racconto contenuto nell’antologia di King Se scorre il sangue, La vita di Chuck è narrato in tre atti separati e ruota attorno alla vita di Charles Krantz che viene narrata al contrario, a partire dalla sua morte a causa di un tumore al cervello per arrivare alla sua infanzia in una casa apparentemente infestata.

Hiddleston interpreterà il personaggio principale, mentre Hamill avrà ruolo di Albie.

