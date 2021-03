Deadline annuncia chesarà l’antagonista della commedia romantica, con il premio Oscar

Radcliffe, ricordiamo, è di recente apparso in Guns Akimbo e Escape from Pretoria oltre che nella serie Miracle Workers.

Diretta da Adam e Aaron Nee, la pellicola segue la storia di una scrittrice di romanzi rosa molto schiva che crede che non possa esserci nulla di peggio di ritrovarsi bloccata a partecipare a un tour promozionale con il modello della copertina del suo libro. I due, tuttavia, vengono rapiti e catapultati in un’avventura spietata nella giungla, a dimostrazione che la vita possa rivelarsi molto più bizzarra, e anche più romantica, delle sue storie di finzione in edizione tascabile.

La pellicola distribuita dalla Paramount Pictures sarà al cinema il 15 aprile 2022.

L’attrice protagonista produrrà il progetto attraverso la sua casa di produzione Fortis Films, assieme a Liza Chasin e alla sua 3dot Productions. Il film d’azione romantico è basato su un’idea di Seth Gordon, con una sceneggiatura di Dana Fox (Cruella, How to Be Single). Oren Uziel ha scritto il trattamento originale.

Noti come i fratelli Nee, Adam e Aaron hanno diretto Band of Robbers e prossimamente dirigeranno anche Masters of the Universe per la Sony.

Cosa ne pensate del nuovo film con Daniel Radcliffe, Sandra Bullock e Channing Tatum? Ditecelo nei commenti!