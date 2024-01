Dicembre era iniziato da circa una decina di giorni quando abbiamo segnalato un’interessante indiscrezione sulla quarta stagione di The Mandalorian, la popolare serie TV di Star wars ideata da Jon Favreau e Dave Filoni.

Il sempre informatissimo scooper Jeff Sneider, che giusto qualche minuto fa abbiamo ritirato in ballo perché un’altra sua indiscrezione di un paio di mesi fa, ovvero l’ingaggio di Kaitlyn Dever nei panni di Abby in The Last of Us 2, si è rivelata autentica, spiegava che la quarta stagione della serie sarebbe finita sul grande schermo come conseguenza dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori (ECCO I DETTAGLI).

E ora, la cosa è stata confermata dalla Lucasfilm tramite il sito ufficiale di Star Wars.

Dove possiamo leggere:

Il Mandaloriano e Grogu si stanno per lanciare in una nuova avventura – nei cinema. Diretto da Jon Favreau e prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni, The Mandalorian & Grogu entrerà in produzione nel 2024. “Amo raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas”, ha dichiarato Favreau. “La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente eccitante”. “Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amati personaggi, e questa nuova storia è perfetta per il grande schermo”, ha aggiunto Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm.

Qua sotto potete vedere la nostra intervista con Jon Favreau realizzata al junket virtuale di The Mandalorian per la terza stagione:

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Star Wars

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate