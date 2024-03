Brendan Wayne, uno degli interpreti di Din Djarin sotto la maschera del Mandaloriano, ha parlato del film di The Mandalorian & Grogu annunciato dalla Lucasfilm.

Durante un’intervista al The Chatooine Show, l’attore ha ammesso che la decisione di portare il Mandaloriano e Grogu al cinema non ha troppo senso: “So che stanno lavorando al film, quello è certo, ma a meno che non decidano di abbandonare lo streaming, perché rinunciare alle fondamenta su cui avete costruito [Disney+], ovvero The Mandalorian?“.

Ha poi aggiunto:

C’è un motivo se The Mandalorian ha debuttato su Disney+ quando hanno aperto il loro servizio streaming, e non è perché c’era questo archivio incredibile a cui tutti volevano abbonarsi, ma perché c’era una serie che avrebbe riportato in vita un personaggio che ci ha fatto sognare sin da quando abbiamo visto Star Wars, un personaggio simile a Boba Fett.

Ha poi lodato di Jon Favreau e Dave Filoni:

Non so se lo studio ha detto: “Ehi, gireremo un film, non la quarta stagione“. Se è andata così lo capisco, perché è nel loro interesse. Fanno più soldi con un film, non è neanche paragonabile! Ma Jon ama e onora tutto ciò che fa, soprattutto Star Wars, perché significa così tanto per lui. Non farebbe mai qualcosa di stupido, è troppo importante per lui, e Dave [Filoni] non lo permetterebbe mai.

L’attore ha poi concluso che stando a quanto ha appreso, le riprese del film inizieranno a giugno.

The Mandalorian & Grogu sarà al cinema il 22 maggio 2026 e sarà girato in California. Nonostante l’arrivo del film dedicato a Mando & Grogu, la quarta stagione di The Mandalorian sembra essere regolarmente in sviluppo.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate