The Mandalorian: Jon Favreau parla dei possibili collegamenti ai film di Star Wars

La saga di Star Wars torna oggi in streaming su Disney Plus con la prima puntata della terza stagione di The Mandalorian, l’acclamata serie TV con Pedro Pascal ideata da Jon Favreau.

Durante gli impegni stampa collegati alla produzione, Jon Favreau, che abbiamo incontrato anche noi di BadTaste realizzando un’intervista che trovate anche più in basso, ha parlato anche degli eventuali collegamenti che The Mandalorian potrebbe avere in futuro con i film di Star Wars, di cui, lo ricordiamo, non si conosce ancora il futuro.

Favreau spiega che rispetto a quando sono usciti i primi lungometraggi della saga, i tempi sono cambiati e, più che un percorso che porti al cinema, è più importante tenere uniti tutti gli angoli della galassia:

Basta guardare al passato di Dave Filoni, a come The Clone Wars influisca sulla storia, a come s’intreccia con vicende che sono esistite in precedenza. Penso che, con Star Wars, ogni generazione abbia un approccio differente. Avevo dieci anni quando è uscito il film e, per questo, avevo ed ho un profondissimo collegamento con quei personaggi. Poi però ci sono i millennial, che hanno i prequel, e la Generazione Z che ha Clone Wars, i sequel. Poi c’è anche l’Universo Espanso per tutti noi che abbiamo vissuto anche dei momenti in cui non c’era tanta roba di Star Wars che continuava a vivere con i giochi, i libri e i fumetti.

Poi agginge:

Per questo ci piace riunire tutti. Come quando vai alle convention di Star Wars e vedi persone provenienti da tutto il mondo vestite da personaggi diversi che se la spassano insieme. È una cosa che cattura perfettamente la mia esperienza con i fan e, per tale motivo, cerchiamo di prendere atto di questo e attingere il più possibile da quello che accade in Star Wars cercando d’includerlo nello show.

