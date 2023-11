Finite le due settimane di politica anti-spoiler, Andy Park ha mostrato oggi alcuni concept di Bestia in The Marvels, il film di Nia DaCosta ora al cinema.

“Ecco il concept che ho realizzato per BESTIA in The Marvels” ha scritto il concept artist e direttore del dipartimento di sviluppo visivo ai Marvel Studios. “Questa è la versione (che mostra anche il corpo e i vesiti) che ho realizzato dando alla Marvel una gamma di opzioni (come al solito) con l’intento di catturare l’essenza delle sue origini nei fumetti. Ho realizzato tanti disegni nel corso dei miei anni ai Marvel Studios… questo ha fatto gridare il fanboy dentro di me“.

Il personaggio, ricordiamo, appare nella scena dei titoli di coda del film ed è stato realizzato in digitale sulla base dell’interpretazione di Kelsey Grammer, tornato a interpretarlo dopo X-Men: Giorni di un futuro passato.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

