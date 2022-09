The Marvels: Brie Larson parla di una delle nuove difficoltà rispetto al primo film

In occasione di un’intervista con Entertainment Weekly, il cast e la regista di The Marvels hanno parlato del sequel di Captain Marvel in arrivo l’anno prossimo.

L’attrice protagonista Brie Larson ha parlato di una delle difficoltà maggiori, le riprese con i cavi:

Sembra bello e divertente, ma la gente dimentica che è dura. Non voglio farne un affare di stato, ma è davvero molto scomodo.

Ha poi aggiunto:

Voglio chiarire che è fantastico, ma rispetto al primo film in cui Carol non volava fino alla fine, per questo film mi sono serviti dei muscoli che poi facevano male.

La regista ha poi parlato delle dinamiche tra le protagoniste:

Da un lato Carol e Monica sono impegnate a riallacciare i rapporti dopo tutto questo tempo, dall’altro abbiamo Ms. Marvel che idolatra Carol esattamente come faceva Monica da piccola. […] Trovo interessante che questo trio abbia queste dinamiche e che ognuna di loro abbia un certo punto di vista.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 28 luglio 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Cosa ne pensate e quanto attendete The Marvels, sequel di Captain Marvel? Diteci come al solito la vostra nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!