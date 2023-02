The Marvels: per Brie Larson la sua co-star Iman Vellani “è il suo futuro”

The Marvels, in arrivo nelle sale il prossimo novembre, riunirà Brie Larson (Captain Marvel) con Iman Vellani (Ms. Marvel), dopo il breve cameo della prima nell’ultimo episodio della serie per Disney+ dedicata alla seconda. In un’intervista con EW, Larson ha elogiato la collega e parlato della loro amicizia. Ecco le sue parole:

Iman è il futuro. È la perfetta Ms. Marvel e la persona e la compagna di cast più incredibile. Sono così entusiasta del suo successo e non vedo l’ora di vedere cosa farà nella sua vita, perché può fare tutto ciò che vuole. È una delle mie persone preferite su questa terra. Una parte enorme del motivo per cui ho voluto interpretare Captain Marvel è stato per via di Ms. Marvel e di ciò che ha significato. Vedere quel personaggio realizzato da un’umana così brillante e con così tanto potenziale è una cosa davvero emozionante. Mi sembra che si scherzi sempre molto sul fatto di imparare da persone più giovani di te. Quindi sono sicura che ci sono modi in cui sono stato in grado di essere utile a lei, ma anche allo stesso tempo, lei mi insegna così tanto ogni singolo giorno. Le sono grata per la sua amicizia.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale di The Marvels:

Carol Danvers alias Captain Marvel si è ripresa la sua identità dal tirannico Kree e ha avuto la sua vendetta contro la Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze inaspettate, Carol si carica del fardello di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e la nipote di Carol da cui si è separata da tempo, il capitano Monica Rambeau. Insieme questo trio improbabile deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo nei panni delle “Marvels”.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

