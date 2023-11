In un’intervista con CB, Laura Karpman, compositrice della colonna sonora di The Marvels, ha parlato della crescita, rispetto alla serie WandaVision, del personaggio di Monica Rambeau nel film, dove fa squadra con Carol Danvers (Captain Marvel) e Kamala Khan (Ms. Marvel), Ecco le sue parole:

Adoro quella serie [Wandavision], è davvero fantastica. Penso che la particolarità di questo film sia che non è un sequel. Ci sono personaggi familiari, ma è una cosa nuova. E ho fatto leva sul fatto che è come gli Avengers per Capitan America. È una squadra. Qual è la cosa più importante del film? La grande storyline del film è: come possono queste tre riunirsi? Quando non lo fanno? E quando lo fanno? E come è la musica? E poi, naturalmente, vanno in giro e fanno cose. Quindi, bisogna essere in grado di coprire tutto questo anche dal punto di vista musicale.

The Marvels è ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico. Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dal 10 novembre negli USA, dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton. Alla regia Nia DaCosta. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

