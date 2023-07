In rete è approdata una nuova immagine promozionale legata a The Marvels, il cinecomic targato Marvel Studios in uscita nelle sale a novembre.

L’immagine in questione ci offre uno sguardo al costume aggiornato di Ms. Marvel, supereroina interpretata nel film da Iman Velani.

La trovate qua sotto:

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Quanto attendete The Marvels? Ditecelo nei commenti!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate