In una recente intervista con THR, Iman Vellani ha parlato di due delle più grandi sorprese di The Marvels, il cinecomic di Nia DaCosta ora nelle sale italiane.

La prima riguarda il finale, in cui Ms. Marvel recluta Kate Bishop richiamando l’iconica sequenza di Iron Man con Nick Fury. L’attrice ha confermato che la scena è stata girata durante le riprese aggiuntive:

C’era un’altra versione della scena in una vecchia sceneggiatura, ma non l’abbiamo mai girata. Poi sono arrivate delle voci sul fatto che l’avremmo girata durante le riprese aggiuntive, ma con un’altra giovane Avenger, perciò non mi hanno dato la sceneggiatura finché non siamo ritornati sul set e poi sono impazzita. Ho rivisto Iron Man e ho scritto un messaggio a Nia [DaCosta, la regista] tutto in maiuscoli. Non riuscivo a crederci, era un onore così grande, era una cosa folle. […] È stata l’ultimissima scena girata per il film ed è l’ultima scena nel film.