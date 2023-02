The Marvels: “Kamala Khan ruberà la scena” secondo Kevin Feige

Presto rivedremo la Kamala Khan di Iman Vellani al fianco di Captain Marvel (Brie Larson) e di Monica Rambeau (Teyonah Paris) nel cinecomic The Marvels.

Proprio di recente Kevin Feige ha discusso con Entertainment Weekly della Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel e del sequel di Captain Marvel, lodando particolarmente la presenza di Ms. Marvel:

C’è qualcosa di immensamente potente nel vedere Monica, Kamala e Carol insieme in un frame. È rilassante. Stanno così bene insieme.

Kamala Khan, ad esempio, è un nuovo fantastico personaggio nel pantheon di supereroi. Sono molto orgoglioso della serie Ms. Marvel. So anche – e questo è uno spoiler – che essenzialmente ruba la scena in The Marvels. Mi entusiasma il fatto che le persone, spero, vedranno quel film e poi rivedranno le serie su Disney+.