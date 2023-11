In occasione di una recente intervista, Nia DaCosta ha affrontato l’argomento del fandom tossico dell’Universo Marvel, che già aveva investito il primo film dedicato a Captain Marvel.

La regista ha prima di tutto smentito di aver usato appositamente Intergalactic dei Beastie Boys nel primo trailer per lanciare una frecciatina. Una parte della canzone dice infatti: “Adesso non dirmi di sorridere“, cosa che alcuni fan hanno visto come una strizzatina d’occhio alla scena del primo Captain Marvel in cui un uomo chiedeva a Carol Danvers di fargli un sorriso.

“È la prima volta che mi rendo conto che la canzone dice così. Non posso dire che sia stata una cosa voluta da parte mia, mi dispiace deludervi” ha commentato la regista.

Ha poi parlato in generale del fandom, di cui si sente parte visto che è una grandissima appassionata di fumetti:

Ci sono spazi in cui vai perché pensi: “Sono una super fan, voglio uno spazio per l’adorazione”, in cui esiste la critica civile. Poi ci sono spazi che sono violenti, razzisti, sessisti, omofobi e tante cose brutte. Io scelgo lo spazio della luce. È la parte del fandom da cui sono più attratta.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

