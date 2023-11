Variety qualche giorno fa ha dedicato un lungo speciale dedicato ai Marvel Studios e intitolato “Crisi alla Marvel” incentrato su tutti i problemi che sta affrontando l’universo: dai piani alternativi per il casting di Jonathan Majors, alle riprese aggiuntive di The Marvels.

Proprio in merito al film in arrivo domani nei cinema italiani, si diceva che la regista Nia DaCosta avesse abbandonato la post-produzione per dedicarsi a un altro film, così la diretta interessata ha chiarito la questione in una recente intervista:

Il punto, personalmente, è che hanno rimandato l’uscita quattro volte, perciò invece che una lavorazione di due anni, a cui mi sono dedicata profondamente, si è trattato di tre anni e mezzo.

Ogni volta che la data cambiava, rimandavo costantemente il film verso cui avevo un obbligo, che aveva già il via libera e che aveva gente che aspettava me, tutte cose di cui [la Marvel] era a conoscenza. Alla fine ci siamo detti: “Ok, se viene rimandato ancora, non potrò più restare a Los Angeles per finire la lavorazione [di The Marvels]”. Perciò alla fine abbiamo trovato un modo per continuare da remoto, abbiamo trovato il metodo di lavoro migliore. E in effetti, quando me ne sono andata a Londra per iniziare a lavorare al mio film successivo, tutti avevano ben chiaro come dovesse essere [The Marvels], cosa fosse necessario e di cosa avessi bisogno io, perciò non c’è stato niente di drammatico a dispetto di come si possa pensare.