Durante un’intervista con Comicbook, Nia DaCosta ha parlato di The Marvels e nello specifico delle tre supereroine protagoniste.

La regista ha sottolineato l’importanza dell’avere Kamala Khan e Monica Rambeau al fianco di Carol Danvers:

Era così importante per me che lo facessimo. Il primo film è stato bellissimo perché ha mostrato questa famiglia che ha perso, e adesso in questo film si nota come si sia isolata dalla famiglia. Ma la famiglia è così importante perché ci aiuta a portare a termine gli impegni, ci fa sentire con le spalle coperte e in grado di conquistare il mondo. Volevo mostrare tutto questo e anche chi Carol fosse in queto film.