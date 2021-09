La regista Nia DaCosta è ancora impegnata nella promozione stampa del suo legacyquel di, ma, durante la sua ospitata al podcast “Films To Be Buried With with Brett Goldstein” ha parlato anche dell’esperienza che sta avendo insieme ai Marvel Studios con The Marvels, il seguito di

La regista ha spiegato che, finora, sta andando tutto benissimo, l’esperienza è piacevolissima e, contrariamente a quanto si sente solitamente dire online, non è vero che lo studio di Kevin Feige and co eserciti chissà quale controllo oppressivo e coercitivo su quello che i filmmaker devono o non devono fare.

Posso dire che è un’esperienza davvero gratificante, probabilmente la più gratificante che io abbia mai avuto con un grande studio o con una di queste entità in stile Grande Fratello. Per quel che riguarda i Marvel Studios… sai penso che sia un po’ il capro espiatorio dell’industria, tutti che dicono “Oh, sai, loro controllano ogni aspetto!”, ma in realtà sono davvero aperti e ricettivi perché, sai, se t’ingaggiano è perché vogliono che tu sia tu. Per questo devo dire che finora è stato davvero divertente.

Quando rivedremo Carol Danvers (Brie Larson), infatti, sarà accompagnata nientemeno che da Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau. Monica compariva già nel primo film, ambientato negli anni novanta, era la figlia di Maria (Lashana Lynch) ed era interpretata da una bambina: Akira Akbar. Parris ha interpretato una Monica adulta nella serie WandaVision, arrivato il 15 gennaio 2021 su Disney+.

A dirigere il sequel di Captain Marvel troveremo Nia DaCosta (regista di Candyman), l’uscita è prevista per l’11 novembre 2022.

