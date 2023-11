In occasione del Bazaar At Work Summitt 2023, Zawe Ashton ha parlato della preparazione per The Marvels spiegando di aver raggiunto “la forma migliore” della sua vita.

Il volto di Dar-Benn ha spiegato che è stato rinvigorente prepararsi al ruolo:

Non ero mai stata tanto in forma, sono diventata forte, ho mangiato cibo salutare, è stata una parte importantissima del mio viaggio. Tutta la parte legata all’apprendimento degli stunt è stata probabilmente una delle cose più rinvigorenti che abbia mai fatto.

Dopo la fine delle riprese, Ahston ha scoperto di essere incinta di un figlio avuto con Tom Hiddleston:

Credevo che il film fosse finito, poi sono rimasta incinta, ho partorito e mi hanno detto che sarei dovuta tornare sul set e rigirare praticamente tutto il film. Quello per me è stato il viaggio più grande affrontato con questo film: ho dovuto badare alla mia salute fisica e ho dovuto rifinire psicologicamente in quel posto, tornando a spaccare culi, dopo il parto.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Fonte: Dailymail

