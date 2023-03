C’è una sequenza, in The Menu, in cui Ralph Fiennes si avvicina a Nicholas Hoult e gli sussurra qualcosa di non udibile all’orecchio.

Durante un’ospitata da Jimmy Fallon per promuovere Renfield, Hoult ha parlato della sequenza in questione:

No, no, non era nella sceneggiatura ciò che mi sussurra all’orecchio. Ralph è fantastico e mi ha detto più cose… mi ha detto cose diverse. Ma è meglio se non vi dico cosa mi ha detto.

The Menu è diretto da Mark Mylod, con una sceneggiatura di Seth Reiss & Will Tracy ed è arrivato in streaming su Disney Plus il 4 gennaio.

Cosa ne pensate e quanto attendete l’arrivo in streaming su Disney Plus di The Menu? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire BadTaste anche su Twitch!

Classifiche consigliate