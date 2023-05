Durante un’ospitata a The View, Jennifer Lopez ha parlato di The Mother, nuovo film d’azione diretto da Niki Caro (Mulan) in arrivo su Netflix.

L’attrice ha descritto l’esperienza definendola “molto divertente”, ma anche particolarmente impegnativa: “Non posso stare sul set a combattere per otto ore al giorno, perché dopo un’ora sono già stanca, perciò c’è stato bisogno di essere veramente efficienti. Hanno gestito tutto come una coreografia, cosa che mi è stata molto utile visto che sono una ballerina“.

L’attrice ha poi riflettuto sulla sua carriera, ammettendo che avrebbe voluto avere “questi ruoli che stranamente mi stanno proponendo solamente ore quando ero un po’ più, diciamo, energica. E un po’ più giovane“.

In generale, ha concluso, questi ruoli “mi fanno sentire potente e forte, mi fanno stare bene“.

Il film con Jennifer Lopez sarà disponibile su Netflix dal 12 maggio.

