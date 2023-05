The Mother

The Mother è esploso su Netflix: poco prima che venissero diffusi i dati ufficiali della top-10, Samba TV ha infatti riportato ascolti davvero notevoli per il film con Jennifer Lopez. Secondo l’agenzia, sono 2.8 milioni gli abbonati che si sono sintonizzati nei primi 3 giorni in Nordamerica: un dato superiore al debutto di Murder Mystery 2 (2.4 milioni) e Glass Onion (2.6 milioni).

Netflix utilizza altre metriche, e secondo lo streamer nella settimana tra l’8 e il 14 maggio il film è stato visto per un totale di 83.71 milioni di ore (essendo uscito il 12, parliamo di tre giorni soltanto), piazzandosi al primo posto in 82 paesi con oltre 43 milioni di spettatori complessivi (il calcolo spannometrico viene fatto dividendo il totale delle ore per la durata del film, circa 2 ore).

Sul fronte televisivo, la classifica è dominata da La regina Carlotta: una storia di bridgerton, con altre 158.68 milioni di ore e un totale di 307 milioni di ore dal 4 maggio: ricordiamo che è composta da solo 6 episodi. Entro due settimane sarà saldamente tra i primi posti delle serie in lingua inglese più viste di sempre su Netflix.

Meno incisivo il debutto di La regina Cleopatra, che dopo tante polemiche si è piazzata solo al settimo posto con 20.8 milioni di ore.

