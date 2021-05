Secondo quanto riportato da Deadline (Army of the Dead),affiancheranno la già annunciata Halle Berry nel cast di, progetto drammatico e fantascientifico targato Netflix.

Il progetto di fantascienza sarà scritto dallo sceneggiatore di Il ponte delle spie Matthew Charman, che siederà anche in cabina di regia.

La storia segue le vicende di Sara Morse (Berry) a un anno dalla misteriosa scomparsa di suo marito dalla fattoria di famiglia. Quando scopre uno strano oggetto extra-terrestre sotto casa, Sara e i suoi figli si imbarcano in una corsa per trovare il loro caro e, cosa ancora più importante, la verità.

Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones della Automatik produrranno il progetto. Danny Stillman sarà invece il produttore esecutivo.

Di recente abbiamo visto Omari Hardwick in Army of the Dead di Zack Snyder, La fratellanza e in American Skin. John Ortiz è apparso invece in Ad Astra, Ms. White Light, Bumblebee, Replicas, Peppermint – L’angelo della vendetta e in The Cloverfield Paradox. Mentre Molly Parker è comparsa in titoli come American Pastoral, Pieces of a Woman e in Quello che tu non vedi.

