Nel filmdi Rob Zombie l’attorevestirà i panni di “Il Conte”.

Parlando con Horror Geek Life l’attore ha parlato del suo personaggio e non solo:

Tutto è andato come sarebbe dovuto andare. In realtà feci un provino anni fa per il ruolo di Herman in uno dei film per la TV che non andò molto bene. Semplicemente doveva andare così. Sono contento di non aver avuto la parte di Herman.

Dopo la cosa ho avuto l’illuminazione riguardo al fatto che mi sarei preparato a questo ruolo per tutta la vita. Sono in questo film per volontà di Dio, è dove lui vuole che io sia. Creai un personaggio di nome “Il Conte” quando avevo 12 anni. Rob [Zombie] mi ha detto che il mio personaggio si sarebbe chiamato “Il Conte”. È un divertente vampiro di nome “Il Conte”, proprio come il personaggio di quando avevo 12 anni.