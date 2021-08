L’inizio effettivo della produzione del film di Rob Zombie, da The Munsters, la celeberrima sit-com della CBS che, dal 1964 al 1966, è sempre più vicino.

E per l’occasione lo stesso Zombie ha voluto pubblicale sul suo profilo Instagram uno sguardo ai costumi realizzati per il progetto.

Qua sotto trovate il post del regista con tutte le foto:

Il precedente aggiornamento affidato ai social da parte di Rob Zombie riguardava il progetto della nuova casa de I Mostri. Lo potete trovare in questo articolo.

Come ci ricorda Wikipedia:

I protagonisti della serie televisiva sono una famiglia di mostri che vive in un sinistro maniero come una qualsiasi famiglia americana. I membri di questa bizzarra famiglia sono il padre Herman, una sorta di mostro di Frankenstein che fa sentire la sua forza così come impone l’ordine nella casa; la madre Lily, una specie di vampira ricalcata sul modello della famosa La moglie di Frankenstein; il nonno, un vampiro vestito nella “classica” tenuta resa famosa da Bela Lugosi; il figlio Eddie Wolfgang, lupo mannaro, e la nipote Marilyn, l’unica ragazza “normale” della famiglia in tutti i sensi.