Un nuovo film sugliè ancora decisamente lontano, ma secondo quanto riporta il sito Illuminerdi con conferma di Murphy’s Multiverse ) i Marvel Studios starebbero già progettando la maniera con cui far debuttare i mutanti nell’Universo Cinematografico Marvel: con un film prodotto da Kevin Feige intitolato The Mutants.

Secondo il sito, si tratterà di un lungometraggio e sarà un reboot integrale del franchise degli X-Men. Due mesi fa, Kevin Feige aveva confermato che dopo l’acquisizione degli asset della 21st Century Fox sono iniziate le discussioni su come riportare sullo schermo gli iconici personaggi:

Sapete bene quanto amo gli X-Men. Ho detto più e più volte che è proprio con loro che ho cominciato [la mia carriera]. Non posso dirvi nulla prima degli annunci ufficiali, ma posso rassicurarvi: le discussioni interne in merito sono state lunghe e vanno avanti da tempo.

L’indiscrezione pubblicata da Illuminerdi non aggiunge particolari dettagli, se non appunto il titolo e la conferma che l’intenzione attuale sarebbe quella di progettare un film. Difficile pensare, comunque, che arrivi a concretezza presto: nella Fase 4 non sono previsti film sugli X-Men, nel 2023 usciranno il terzo film di Guardiani della Galassia e il film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts. Inoltre, è in sviluppo il terzo film su Deadpool con Ryan Reynolds.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Illuminerdi