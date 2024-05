Nel corso di un’intervista con Screenrant, Ken Kao ha parlato della possibilità di realizzare The Nice Guys 2 dopo l’interesse mostrato dal pubblico e dagli stessi protagonisti.

La pellicola non ha fatto faville al botteghino, incassando 71,2 milioni di dollari a fronte di un budget di 50 (spese di promozione escluse), ma è riuscita comunque a fare breccia negli spettatori.

Kao ha parlato così della condizione a cui si potrebbe lavorare al seguito:

La cosa buffa è che [il produttore] Joel Silver ha contatto una conoscenza in comune la settimana scorsa e ha parlato di Nice Guys, ne è scaturito un dibattito proprio su questo. Si sono chiesti: “Cosa servirebbe per riportare in carreggiata [The Nice Guys 2]“? Io credo che bisognerebbe realizzando spendendo poco, che è una sfida che riguarda i produttori e i registi oggi come oggi. Non possiamo continuare a portare al cinema film che non hanno successo, e neanche gli streamer sono più disposti a staccare assegni alla cieca. Dobbiamo perciò trovare un modo in questa industria di realizzare film che ricompensino le persone che li realizzano, e che siano prodotti con costi contenuti per dare fiducia ai distributori. Il nostro compito è quello, è la sfida per noi produttori.