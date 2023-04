Con un budget di 50 milioni di dollari, The Nice Guys di Shane Black nel 2016 ha raggiunto tutto il mondo appena 62 milioni di dollari. Non sorprende che la Warner Bros. non abbia messo in cantiere un sequel, nonostante l’accoglienza per la pellicola con protagonisti Russell Crowe e Ryan Gosling sia stata particolarmente positiva.

Durante una recente intervista, Crowe ha ammesso che non gli dispiacerebbe affatto tornare in un seguito, condividendo il titolo che lui e Gosling hanno inventato:

Volevamo chiamarlo “Nice Guys: Gli investigatori messicani”. Bam! Io e Ryan avremmo dovuto per qualche motivo far finta di essere investigatori messicani.

