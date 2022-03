Dopo The Witch e The Lighthouse, il regista Robert Eggers sta per tornare con una pellicola,, la cui portata spettacolare e produttiva appare decisamente superiore a quella delle altre sue, riuscitissime, opere.

The Northman racconterà infatti la storia di Amleto, interpretato da Alexander Skarsgård, una figura appartenente al romanticismo scandinavo che è stata poi riadattata da William Shakespeare nell’omonima tragedia. Al centro della vicenda, il desiderio di vendetta di Amleto, il cui padre è stato ucciso quando lui era ancora molto giovane.

Dalle pagine di Total Film / Games Radar ci arrivano tre nuove foto ufficiali di questa storia di epica e vendetta vichinga. Negli scatti possiamo ammirare Alexander Skarsgård, Ethan Hawke nei panni del Re Aurvandil e il giullare di Willem Dafoe, Heimir.

Eccole qua sotto:

Qualche giorno fa abbiamo riportato le parole del protagonista del lungometraggio che, nel corso di un’intervista, ha avuto la possibilità di lodare il perfezionismo e la genialità del regista Robert Eggers. Il tutto senza dimenticare di spiegare come la lavorazione della pellicola sia stata un vero e proprio tour de force. Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

Vi ricordiamo che la pellicola sarà nei cinema italiani a partire dal 28 aprile. In questa pagina potete ammirare il trailer italiano diffuso dalla Universal qualche settimana fa.

Cosa ne pensate di queste tre nuove foto ufficiali di The Northman? Se siete sottoscrittori di BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!