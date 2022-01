Dopo il primo trailer sono approdate in rete anche alcune foto ufficiali e il poster di, il nuovo film “vichingo” di Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) che vede nel cast

L’atteso progetto approderà nelle sale americane il 22 aprile del 2022.

Scritto da Eggers e dal poeta islandese e scrittore Sjón, Northman è descritto come una storia ambientata in Islanda all’inizio del 10° secolo che ruota attorno a un principe nordico che cerca vendetta per la morte di suo padre.

Trovate il poster e le foto qua sotto:

Il nuovo film del regista di The Witch e The Lighthouse ha per protagonisti Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe.

Lars Knudsen, che ha prodotto l’esordio di Eggers The Witch, così come Hereditary: Le radici del male e Midsommar di Ari Aster, figurerà come produttore.

Anya Taylor-Joy e Robert Eggers avevano già collaborato insieme per The Witch, mentre Willem Dafoe è stato il co-protagonista del secondo lungometraggio del regista, The Lighthouse, uscito direttamente in home video in Italia.

