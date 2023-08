The Nun 2 è il nono film della serie The Conjuring e sequel diretto del film del 2018 The Nun – La vocazione del male.

Nel corso di un’intervista con SFX Magazine il regista del film Michael Chaves ha ipotizzato il futuro del franchise. Secondo Chaves esiste la possibilità di continuare con parecchi altri film basati sullo stesso demone. Racconta:

C’è una frase nel film che dice: “I demoni sono infiniti”. Mi piace l’idea che sia sempre stata qui in forme diverse. Penso ci siano ancora molte altre storie sul demone suora Valak da raccontare.

Sempre nel corso dell’intervista, Chaves ha confermato che il film gioca una parte nell’universo The Conjuring.

Non vorrei svelare nulla, ma questo film porta avanti gli eventi della linea temporale. Chiunque abbia visto il primo Conjuring sa che Maurice è posseduto e poi esorcizzato dai Warren e sappiamo che questo accade a fine anni ’60. Questo è ambientato negli anni ’50. (…) Ci sono altre grandi idee e grandi cambiamenti ed è pieno di fantastiche easter egg. Senza svelare nulla, continua a costruire un quadro più grande.

Il secondo episodio di The Nun uscirà al cinema il Italia il 7 settembre.

