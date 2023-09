The Nun 2, il nuovo film del Conjuring Universe diretto da Michael Chaves (La Llorona, The Conjuring 3) arriva oggi nelle sale cinematografiche dello stivale con Warner Bros.

In due chiacchierate fatta con Screen Rant e l’Hollywood Reporter a margine della promozione del film, Chaves ha parlato, o sarebbe meglio dire alluso, a un possibile collegamento fra The Nun 2 e The Conjuring 4.

A Screen Rant ha detto:

No comment! Devi vedere il film! Credo che ci siano (dei collegamenti)… perché non vorrei rivelare nulla circa la presenza, lì dentro, di cose che potrebbero suggerire qualcosa. Da fan, vorrei scoprirlo da solo. Voglio incoraggiare i fan a scoprirlo, ma credo che il film sia pieno di… sono passati 10 anni dall’inizio dell’universo di The Conjuring e ci sono molti fili che portano a questo momento, a questo film. Sono entusiasta al pensiero che le persone lo scoprano da sole. Non vorrei rovinarlo, ma penso che ci siano molte cose divertenti al suo interno.

All’Hollywood Reporter invece spiega:

È interessante. Ogni volta che qualcuno mi dice: “Tutti e tre i tuoi film sono ambientati nell’universo di The Conjuring”, è facile pensare che sia una sorta di copia-incolla, ma fare film è come crescere dei figli. Ognuno ha la propria personalità e diventa una persona a sé stante, ed è così anche per i film […] Sono un grande fan di questa serie e dell’universo, quindi mi piacciono quelle connessioni. Mi piace sentire che questa storia fa davvero parte di un affresco più grande e mi piace sentire il peso e la responsabilità di ciò. In effetti, sembra qualcosa che si sta costruendo su qualcosa che a sua volta sta costruendo verso qualcosa, quindi mi piace sempre avere quei piccoli collegamenti. Anche se diventano film a sé stanti, e penso che lo siano naturalmente, sono di solito io a cercare di riportare quelle connessioni.

Il titolo ufficiale di The Conjuring 4 è stato svelato ad aprile. Il film s’intitolerà The Conjuring: Last Rites, sarà il capitolo conclusivo della saga che, comunque, proseguirà con una serie TV (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Vera Farmiga e Patrick Wilson vestiranno nuovamente i panni degli indagatori dell’occulto Ed e Lorraine Warren. Alla sceneggiatura nuovamente David Leslie Johnson-McGoldrick.

FONTE: Screen rant, THR

