The Nun 2

In occasione dell’uscita di The Nun 2, The Hollywood Reporter ha intervistato il regista Michael Chavez a proposito della sua ultima fatica.

Il regista ha parlato del perché i film dell’Universo Conjuring siano così efficaci:

I film sono sempre spaventosi, perché riescono sempre a funzionare su quell’aspetto centrale, ma l’altra cosa che li rende così efficaci è il fatto che abbiano tanto cuore. Parliamo di personaggi che amiamo, e poi c’è anche anche un elemento di fede. La fede percorre tutti questi film, a volte in maniera più diretta di altri, ma è la combinazione di questi elementi che rappresenta la Trinità Santa di questi film.

The Nun 2 è ora al cinema.

