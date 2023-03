The Nun 2: lo sceneggiatore si dice orgoglioso per l’ingresso nel cast di Storm Reid

In una recente intervista con Dread Central, lo sceneggiatore Akela Cooper ha parlato di The Nun 2, film diretto da Michael Chaves, regista di La Llorona – Le lacrime del male.

Cooper ha parlato nello specifico del valore della rappresentazione nell’universo Conjuring riferendosi all’ingresso nel cast di Storm Reid:

Sono stato specialmente emozionato nello scoprire che avevano scelto Storm Reid per questo film, perché quel personaggio significa molto per me. A uno dei primi incontri con i produttori avevo detto: “Metterò una suora nera in questo film, ragazzi” e loro mi avevano risposto: “Ok, fico“. Aggiungere altri personaggi neri nell’Universo di Conjuring è un’altra cosa di cui vado fiero.

Il primo film arrivato nel 2018 era ambientato in Romania nel 1952, mentre la storia questa volta inizierà 4 anni dopo. Taissa Farmiga tornerà nei panni di suor Irene, mentre accanto a lei troveremo Storm Reid, Anna Popplewell (Le cronache di Narnia) e Katelyn Rose Downey (Clean Sweep)

La pellicola uscirà in sala l’8 settembre 2023. The Nun – La vocazione del male, il film horror di Corin Hardy, è arrivato in sala nel 2018 ha incassato ben $365,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 20 milioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qua sotto!