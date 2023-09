Attenzione: l'articolo contiene spoiler

È dal 6 settembre nei cinema italiani con Warner Bros The Nun 2, la pellicola diretta da Michael Chaves (La Llorona, The Conjuring 3), scritta da Akela Cooper (sulla base di personaggi ideati da James Wan e Gary Daubermann) che vede il ritorno di Taissa Farmiga nei panni di Suor Irene e di Jonas Bloquet in quelli di Maurice.

Il film fa ovviamente parte del Conjuring Universe, il celeberrimo franchise horror inaugurato col primo The Conjuring di James Wan uscito nel 2013 nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Probabilmente ricorderete che il primo spin-off uscito nel 2018, non aveva una vera e propria scena post-crediti, ma, nel finale, si stabiliva un preciso collegamento col primo The Conjuring con la riproposizione della scena del film in cui i coniugi Warren tenevano una lezione sugli esorcismi in cui veniva raccontata la storia di Maurice, detto il francese. In maniera analoga alle riedizioni di Star Wars con l’aggiunta del Force Ghost di Anakin Skywalker di Hayden Christensen, nel video proiettato da Ed Warren potevamo vedere proprio Jonas Bloquet (che chiaramente non compariva nel medesimo passaggio di The Conjuring).

Per quanto riguarda The Nun 2 le cose sono differenti perché una scena post-crediti (anzi, mid-crediti per essere più precisi) c’è.

The Nun 2: cosa accade nella scena post-crediti

Fortunatamente, per assistere alla scena post-crediti di The Nun 2 basta attendere il termine dei mid-credit accompagnati da una musica decisamente inquietante e immagini tutt’altro che rilassanti.

Prima dell’inizio dei crediti finali, veniamo trasportati a casa dei coniugi Ed e Lorraine Warren, chiaramente interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga. Il telefono della loro abitazione squilla e, da quello che Ed dice mentre sua moglie lo osserva con una certa preoccupazione, capiamo che la Chiesa ha bisogno del loro aiuto per un nuovo caso. Probabilmente potrebbe trattarsi del gancio narrativo verso The Conjuring 4 pellicola confermata dalla Warner lo scorso aprile. Il film s’intitolerà The Conjuring: Last Rites, sarà il capitolo conclusivo della saga principale che, comunque, proseguirà con una serie TV (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Non è ancora chiaro quando sarà ambientata la storia del lungometraggio. Dalle immagini nella scena finale di The Nun 2 possiamo constatare che i coniugi Warren hanno un aspetto più giovane rispetto a quello di The Conjuring 3 che era ambientato all’inizio degli anni ’80. Qua tutto sembra cronologicamente più vicino al periodo del primo capitolo della saga che si svolgeva nel 1971 (più a ridosso di The Nun 1 e 2 le cui storie prendono piede, rispettivamente, nel 1952 e nel 1956).

Sappiamo bene grazie a The Conjuring 2 che Valak ha un qualche conto in sospeso con Lorraine Warren quindi non è da escludere che in Last Rites l’iconico demone possa fare ritorno (in una scena di The Nun 2 c’è anche una citazione diretta della scena del secondo Conjuring che potete vedere più in basso). Insomma, alla fine di The Nun 2 Valak viene sconfitto, ma sappiamo bene che si tratta solo di una battaglia persa e non di una guerra persa totalmente.

Cos’ha detto il regista di The Nun 2 sui collegamenti al nuovo The Conjuring

Durante la promozione stampa di The Nun 2, Michael Chaves ha potuto alludere, senza entrare nel dettaglio, a come la pellicola si colleghi al prosieguo del filone narrativo principale della fortunata epopea horror.

Queste le sue parole:

No comment! Devi vedere il film! Credo che ci siano (dei collegamenti)… perché non vorrei rivelare nulla circa la presenza, lì dentro, di cose che potrebbero suggerire qualcosa. Da fan, vorrei scoprirlo da solo. Voglio incoraggiare i fan a scoprirlo, ma credo che il film sia pieno di… sono passati 10 anni dall’inizio dell’universo di The Conjuring e ci sono molti fili che portano a questo momento, a questo film. Sono entusiasta al pensiero che le persone lo scoprano da sole. Non vorrei rovinarlo, ma penso che ci siano molte cose divertenti al suo interno.

Alle quali ha poi aggiunto:

Ogni volta che qualcuno mi dice: “Tutti e tre i tuoi film sono ambientati nell’universo di The Conjuring”, è facile pensare che sia una sorta di copia-incolla, ma fare film è come crescere dei figli. Ognuno ha la propria personalità e diventa una persona a sé stante, ed è così anche per i film […] Sono un grande fan di questa serie e dell’universo, quindi mi piacciono quelle connessioni. Mi piace sentire che questa storia fa davvero parte di un affresco più grande e mi piace sentire il peso e la responsabilità di ciò. In effetti, sembra qualcosa che si sta costruendo su qualcosa che a sua volta sta costruendo verso qualcosa, quindi mi piace sempre avere quei piccoli collegamenti. Anche se diventano film a sé stanti, e penso che lo siano naturalmente, sono di solito io a cercare di riportare quelle connessioni.

The Nun 2, la sinossi e i dati di produzione

New Line Cinema presenta il thriller horror “The Nun II”, il secondo capitolo della saga di “The Nun”, l’opera di maggior successo dell’universo “The Conjuring” , che ha incassato più di 2 miliardi di dollari.

1956 – Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d’incassi segue le vicende di Suor Irene, quando viene a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca.

Taissa Farmiga (“The Nun”, “The Gilded Age”) torna nel ruolo di Suor Irene, affiancata da Jonas Bloquet (“Tirailleurs”, “The Nun”), Storm Reid (“The Last of Us”, “The Suicide Squad”), Anna Popplewell (“Fairytale”, la trilogia de “Le cronache di Narnia”) Bonnie Aarons (al suo ritorno in “The Nun”) e da un cast di star internazionali.

Michael Chaves (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”) dirige da una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing (“Eli”, “The Autopsy of Jane Doe”) e Akela Cooper (“M3GAN”, “Malignant”). Da una storia di Akela Cooper, basata sui personaggi creati da James Wan & Gary Dauberman.

Il film è prodotto dalla Safran Company di Peter Safran e dalla Atomic Monster di James Wan che danno seguito alle passate collaborazioni nei precedenti film della saga “Conjuring”. Produttori esecutivi di “The Nun II” sono, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Gary Dauberman, Michael Clear, Judson Scott e Michael Polaire.

Nel team creativo che ha affiancato il regista Michael Chaves troviamo il direttore della fotografia Tristan Nyby (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, “The Dark and the Wicked”), lo scenografo Stéphane Cressend (“Les Vedettes”, “The French Dispatch”), il montatore Gregory Plotkin ( “Scream” 2022 e “Get Out”), la produttrice degli effetti visivi Sophie A. Leclerc (“Finch”, “Lucy”), la costumista Agnès Béziers (“Oxygen”, “The Breitner Commando”), e il compositore Marco Beltrami ( “Scream” del 2022 e ”Venom: Let There Be Carnage”) autore della colonna sonora.

L’universo “The Conjuring” rappresenta la saga horror di maggior successo nella storia al box office con un incasso complessivo globale di 2 miliardi di dollari. A livello mondiale, quattro dei titoli di “The Conjuring” hanno incassato ciascuno oltre 300 milioni di dollari nel mondo (“The Nun” $366 million; “The Conjuring 2” $322 million; “The Conjuring” $320 million; “Annabelle: Creation” $307 million), e ogni titolo della saga ha incassato non meno di 200 milioni di dollari. “The Nun” è al vertice di questa classifica, con i suoi oltre 366 milioni di dollari nel mondo.

New Line Cinema presenta, una produzione Atomic Monster / Safran Company, “The Nun II” che sarà nelle sale italiane a partire da settembre distribuito da Warner Bros. Pictures.

