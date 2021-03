Sappiamo già da qualche giorno checollaborerà per la terza volta con il registaper, adattamento cinematografico del romanzo di Louis Bayard.

Da Deadline scopriamo che il film è passato nelle mani di Netflix per la cifra di 55 milioni di dollari: si tratta di un record per un’acquisizione fatta all’European Film Market di Berlino.

L’opera di natura thriller (che sarà adattata dallo stesso Cooper) ruota attorno al tentativo di risolvere una serie di omicidi avvenuti nel 1830 presso l’Accademia militare a West Point, New York. Bale interpreterà un investigatore navigato che indaga su questi omicidi, affiancato da un giovane cadetto molto attento ai dettagli che in seguito diventerà un autore di fama mondiale, Edgar Allan Poe.

Cooper e Bale produrranno il progetto insieme a John Lesher e a Tyler Thompson della Cross Creek. Le riprese dovrebbero iniziare il prossimo autunno.

Ricordiamo che le due personalità hanno già collaborato per Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace e Hostiles: Ostili.

Prossimamente vedremo Bale nel cinecomic targato Marvel Studios Thor: Love and Thunder e anche nel nuovo progetto ancora senza titolo diretto da David O. Russell.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Cooper con Bale? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!