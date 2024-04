Dall’Hollywood Reporter apprendiamo che un incidente ha scosso il set di The Pickup, la commedia d’azione targata Amazon MGM Studio con Eddie Murphy e Keke Palmer.

L’incidente si è svolto sabato scorso ad Atlanta, in Georgia, durante le riprese di una scena d’azione di seconda unità. “Sfortunatamente la sequenza non è andata come pianificato e diversi membri della troupe sono rimasti feriti” ha commentato un portavoce, che ha poi aggiunto:

Siamo impegnati a chiarire cos’è successo e perché, ma prima di tutto siamo vicini a coloro che sono stati colpiti dall’accaduto. Il benessere di tutta la troupe e di tutto il cast è la nostra priorità.

Anche l’Associated Press ha parlato dell’incidente e ha spiegato che si è trattato di uno schianto tra un camion e un veicolo. Due membri della troupe sono finiti in ospedale e le ferite variavano da “graffi e lividi a ossa rotte“.

In attesa di aggiornamenti sul caso, ricordiamo che The Pickup è diretto da Tim Story su una sceneggiatura di Kevin Burrows e Matt Mider. Nel cast con Eddie Murphy e Keke Palmer, troviamo Pete Davidson, Eva Longoria, Andrew Dice Clay e Marshawn Lynch .

