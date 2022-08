The Pope Exorcist: Franco Nero sarà il Papa nel film con Russell Crowe

Secondo quanto riportato da Deadline Franco Nero (Django) sarebbe stato scelto per vestire i panni del Papa in The Pope Exorcist, il film prodotto dalla Sony diretto da Julius Avery (Overlord) incentrato sulla figura dell’esorcista Padre Amorth (che sarà interpretato da Russell Crowe).

Nel cast figurano Laurel Marsden (Ms. Marvel), Cornell S. John (Animali fantastici: I crimini di Grindelwald) e Peter DeSouza-Feighoney ma anche Alex Essoe e Daniel Zovatto.

La figura di Padre Amorth è stata già raccontata anche da William Friedkin, il regista de L’esorcista, nel documentario The Devil and Father Amorth, presentato al Festival di Venezia nel 2017 (ECCO LA RECENSIONE).

