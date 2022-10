Qualche giorno fa The Rock ha ufficialmente inaugurato il tour globale per la promozione di Black Adam, il nuovo cinecomic DC della Warner bros. Una carriera, quella di Dwayne Johnson, cominciata col secondo film di La Mummia dove è apparso nei panni del Re Scorpione, un trampolino di lancio per cui ha recentemente ringraziato anche Brendan Fraser.

The Rock ha voluto celebrare questi primi vent’anni di carriera con un video affidato al proprio profilo Instagram il cui spunto è stato offerto dalla gradita sorpresa che lo staff di un albergo dove è solito risiedere spesso gli ha fatto trovare nella souite allestita per un meeting di lavoro che aveva in programma: una cornice-mosaico dedicata alle varie pellicole che ha interpretato in questi quattro lustri.

Nel testo che accompagna il video, la star scrive:

20 anni fa, quando ero appena arrivato a Hollywood, tutti gli “esperti” mi dicevano che non mi sarei dovuto chiamare The Rock, che non dovevo andare in palestra e dovevo perdere peso e che non dovevo assolutamente parlare di wrestling professionistico. Mi dicevano “Se vuoi sfondare a Hollywood devi essere come tutti gli altri”. Una cosa che non mi è mai andata bene. Dissi che non lo avrei fatto perché l’unica persona alla quale volevo assomigliare ero io.

Ecco, a seguire, il filmato:

