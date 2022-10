The Rock aperto a un universo condiviso con Black Adam, la Justice League e la Suicide Squad

Dopo Black Adam, nei cinema italiani tra pochi giorni, The Rock ha grandissime ambizioni per il futuro dell’Universo DC.

In una recente intervista con EstoEs COMBO, Dwayne Johnson ha infatti parlato del nuovo percorso dell’universo:

I fan ci guideranno sempre sulla direzione da prendere: è questa la nuova era dell’Universo DC. E nell’Universo DC, anche se non hanno sempre ascoltato i fan in passato, le cose sono diverse. In Black Adam le cose sono diverse. Ecco perché possiamo presentare la JSA ed ecco perché in Black Adam tutti esistono nello stesso mondo: Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman e Flash.

Non è che Black Adam è qui, Joker da un’altra parte e la Justice League da un’altra parte ancora. Nel nostro mondo convivono tutti.