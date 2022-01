Lunghissima giornata di lavoro, ma molto produttiva per gli effetti visivi di Black Adam. 10 ore seduto nel cosiddetto “uovo” a girare sequenze estremamente complicate dove posso solo muovere occhi, testa e spalle concentrandomi su segnali non più grandi di un quarto di dollaro, tutto recitando come Black Adam. Nella mitologia, Teth Adam (il suo nome originale prima che la sua anima si macchi di NERO), nasce come schiavo nella città natale di Kahndaw. Queste sequenze da schiavo sono super intricate e complesse.

Le riprese dicon The Rock sono finite, ma c’è ancora un aspetto legato alla post-produzione che non può dirsi completato. Come raccontato su Instagram , oggi Dwayne Johnson ha dovuto girare delle sequenze all’interno di una struttura di acquisizione per una completa scansione facciale con un nome decisamente peculiare:

Per dare vita alle sequenze in questione entrerà in campo la LOLA, specializzata in ringiovanimento digitale.

Black Adam uscirà il 29 luglio 2022.

Il personaggio è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.