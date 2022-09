The Rock: la dieta ferrea che osserva lo obbliga a portarsi dietro il suo cibo al ristorante

Che per avere un fisico come quello di The Rock siano necessari allenamento e sacrifici di genere alimentare è risaputo. Recentemente però l’attore, regista e sceneggiatore Stephen Merchant, che ha lavorato con The Rock in Una famiglia al tappeto dove Dwayne Johnson ha interpretato sé stesso, ha raccontato qualche aneddoto ulteriore relativo alla ferrea dieta osservata dalla star.

Ospite di SirousXM Stephen Merchant ha raccontato:

Credo che qualcuno mi abbia detto, o magari è stato lui stesso a farlo, che quando va a cena fuori con gli amici deve portarsi dietro il suo cibo al ristorante e farlo poi riscaldare per via della dieta strutturata che deve osservare.

Poi aggiunge:

Ricordo di aver avuto un meeting insieme a lui in Texas, giusto prima di WrestleMania. Era un incontro per parlare del film. Alle 3:17 del pomeriggio suona il suo allarme ed ecco che si alza e va a prendere dal frigo delle porzioni di tacchino e riso – dove c’era scritto 3:17 del pomeriggio – che poi riscalda al microonde. Un regime ferreo. Non sapremo mai perché non abbia arrotondato alle 3:15 o 3:20 del pomeriggio, ma di certo ha un regime ferreo.

Anche se Dwayne Johnson deve seguire questo ferreo regome alimentare, sappiamo bene che, di tanto in tanto, si concede dei “cheat day meal”, delle giornate in cui può sgarrare e ingurgitare cibo ultracalorico a volontà. Attività che riporta con assiduità sui suoi social:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: SiriousXM su YouTube