Ecco le sue parole:

Se i nostri partner fossero stati accontentati, avrebbero avuto un sequel di Viaggio nell’isola misteriosa, San Andreas e Rampage. Gli studi volevano dei seguiti, ma in quel caso abbiamo pensato: “Ascoltate, abbiamo raccontato un’ottima storia e adesso vogliamo esplorarne altre“.

La cosa buffa è che se avessimo accettato un sequel per ogni richiesta, [Dwayne Johnson] non avrebbe smesso di lavorare neanche per un secondo. I “sì” sono stati quelli dell’universo Fast, ovviamente Jumanji, e naturalmente abbiamo grandi piani per l’Universo DC, se i fan reagiranno secondo le nostre aspettative.