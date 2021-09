GUARDA ANCHE – The Rock canta la canzone di Oceania a sua figlia, che ancora non crede che il papà sia davvero Maui

Di tanto in tantocondivide su Instagram e sui suoi profilo social in genere dei video o delle foto della più piccola delle sue figlie, Tia. Spesso e volentieri, sono aneddoti di famiglia collegati a Oceania. Tia ama moltissimo questo cartone animato della Casa di Topolino e il relativo brano cantato da Maui anche se, nonostante i ripetuti tentativi di The Rock, la piccola non è ancora davvero convinta che sia suo padre a interpretare il personaggio nel film prestandogli la sua voce.

In un nuovo filmato pubblicato dalla star, possiamo vedere Dwayne Johnson intendo a mostrare a Tia il promo di Black Adam che era stato diffuso lo scorso anno in occasione del DC Fandom. Un promo che la piccola promuove nonostante, come sottolineato anche dall’attore, lei preferisca… l’Aquaman di Jason Momoa!

Il personaggio è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

Il cinecomic, ricordiamo, verrà diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Dwayne Johnson (Black Adam), Pierce Brosnan (Dottor Fate), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindel (Cyclone) e Aldis Hodge (Hawkman).

Cosa ne pensate di questo nuovo video di The Rock? Ditecelo qua sotto!