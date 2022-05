Il personaggio di Sean Connery indi Michael Bay era in realtà…. James Bond?!

Già da diversi anni circola su Reddit questa teoria di un fan relativa al personaggio di Connery nel sopracitato film. Anche noi riportammo la bislacca ma affascinante teoria:

La trama di The Rock vede Sean Connery interpretare John Mason, un ex capitano dello Special Air Service noto come l’unico detenuto ad essere scappato da Alcatraz. Mason viene reclutato dai Navy SEAL per sconfiggere una minaccia terroristica che potrebbe distruggere San Francisco.

La teoria che unisce i due personaggi non è nuova, e iniziò a circolare all’uscita del film per via di un passaggio specifico molto curioso: si dice infatti che Mason fu “incarcerato ad Alcatraz nel 1962 e fuggì nel ’63”. Una notevole coincidenza temporale dato che in Licenza di uccidere (film del 1962) Bond trionfa e fa perdere le sue tracce per sei mesi, come viene specificato nel successivo Dalla Russia con amore. Quel lasso di tempo resta un mistero, che cosa ha fatto James Bond? La risposta potrebbe essere in questo film.

